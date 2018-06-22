HT Magazin'de yer alan habere göre, 2,5 yıl evli kaldığı Edip Burak Ertoğan’dan geçtiğimiz ay boşanan Vuslateri, bekârken oturduğu semte geri dönmek için hazırlık yaptığını söyleyerek “Sokakları karış karış dolaşıp kendime güzel bir ev arıyorum. Eski semtim yeniden yeni semtim olacak. Çok sevdiğim buraları özledim” dedi.

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