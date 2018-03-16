Tren ve otobüs duraklarının birçoğunda bulunan merdivenler, bu toplu taşıma araçlarının tekerlekli sandalye kullanıcıları tarafından kullanılmasını bir hayli zorlaştırıyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları yalnızca rampaları ve özel asansörleri olan durakları kullanabiliyorlar. Bunların hangi duraklar olduğunu bilmemek ise şehir içerisindeki hareket kabiliyetlerini kısıtlıyor.

Google Haritalar, artık tekerlekli sandalye kullanıcılarının gitmek istedikleri yere ulaşmak için onlar için elverişli toplu taşıma araçlarını ve durakları da hesaba katarak en ideal rotaları çıkarıyor.

Özelliği kullanmak için Google Haritalar’ın web ya da mobil uygulamalarındaki Ayarlar bölümünden ‘Tekerlekli sandalye uyumlu’ seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçeneğin işaretlenmesinin ardından, Google rota çizerken onların ihtiyaçlarına uygun ulaşım merkezlerini kullanarak rotalar oluşturuyor.

Google, bu özelliğin yalnızca tekerlekli sandalye kullanıcıları için değil, yaralanma, yaş ya da bebek arabası gibi sebeplerden ötürü hareket kabiliyeti kısıtlanmış diğer insanlar tarafından da kullanılabileceğini belirtiliyor.

Bugünden itibaren Londra, New York, Tokyo, Mexico City, Boston ve Sidney’de kullanıma sunulan özelliğin daha fazla ülkede ve şehirde devreye sokulacağı duyuruldu.