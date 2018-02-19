Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Burdur nüfusuna kayıtlı polis memuru Recai Kaya, görevi başında kalp krizi geçirmesi üzerine meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; hastanede bir süre tedavi gören Kaya, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm tıbbi müdehaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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