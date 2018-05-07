Göz çevresi, hassas yapısı nedeniyle yaşlanma ve yorgunluk belirtilerini en çok belli eden bölge… Özellikle morluk, koyu halka ve torbalanmaların belirginleşmesi, yaşlanma izlerini gösterdiği gibi estetik açıdan da kadınlar için korkulu rüya haline geliyor. Çoğu zaman kremler ve göz altı kapatıcıları ile gizlenmeye çalışılan durum, kişiye uygulanan dermatolojik işlemler sayesinde ortadan kaldırılabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, göz altlarına uygulanan işlemler hakkında bilgi verdi.

BEBEK GİBİ BİR CİLT İÇİN MUZ MASKESİ TAVSİYESİ!

GÖZ ALTINI YIPRATAN NEDENLER

Yaşlanma süreci içinde yüzün hacmini kaybetmesi ve kemik yapısının değişmesi, göz altındaki derinin de incelmesine, koyu halkalar ve torbalar oluşumuna yol açar. Göz altı torbalanması, morluk ve göz altı oluklarında belirginleşme, birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar;

* Genetik yatkınlık

* Uyku düzensizlikleri

* Şok diyetler

* Yüzüstü yatış pozisyonu

* Alerjik reaksiyonlar

* Alkollü veya asitli içeceklerin aşırı tüketimi

* Güneş ışınlarına aşırı maruziyet

* Gözlere daha belirgin bir çerçeve mümkün

Cilt yaşlanmasında özellikle de göz altında oluşan yorgun görünümün değiştirilebilir faktörleri olan çevresel nedenler kontrol altına alınabilse de değiştirilemez faktör olan “cildin doğal yaşlanma” süreci kaçınılmazdır. Nedeni ne olursa olsun yorgun ve hasta gösteren göz altlarından kurtulmak ve canlı bir cilde kavuşmak mümkündür. Daha sağlıklı ve genç bakışlara sahip olmak için kişiye özel tedaviler mutlaka bir uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Bu yöntemlerden biri olan Hyaluronik asit içeren dolgular, göz çevresindeki önemli bölgelere kaybolan hacmi geri kazandırır, çizgileri pürüzsüzleştirir, istenilen ve yenilenmiş görünüm sağlar. Şakaklara ve yanak bölgesine de dolgunluk veren uygulama, göz çevresindeki çukur görünümünü azaltır ve gözlere daha belirgin bir çerçeve oluşturur. Aynı zamanda göz altı halkalarının da azalmasına yardımcı olur.

12 ADIMDA SAĞLIKLI CİLT

VİTAMİNLERLE GÖZ ALTINA GENÇLİK

Göz altı ışık dolgusu uygulamasıyla yanak ve göz altı arasındaki oluklar ve çöküklükler tedavi edilebilirken, göz altı morluklarında da belirgin bir azalma sağlanmaktadır. Işık dolgusu, içeriğindeki aminoasit, vitamin, antioksidanlar sayesinde kullanılan alana homojen bir şekilde yayılarak etkisini gösterir. Etkinlik, işlem sonrasında hemen görülebilir. 10 gün sonra en iyi görünüme kavuşulur. Işık dolgusunun etkinliği 1-1,5 sene kadar sürmektedir. İşlem hasta için çok konforludur. Uygulama öncesinde lokal anestezi kremi kullanılır. Işık dolgusunun lidokain içeriğinden dolayı uygulama sırasında ağrı ve rahatsızlık hissedilmez.

PRP VE MEZOTERAPİ İLE GÖZ ALTI MORLUKLARINA SON

Göz altı morlukları için yapılan PRP uygulaması, kişiden özel tüplere alınan kanın hızlı çevirme ile büyüme faktörlerinden zengin kısmının elde edilmesine dayanır ve pek çok kozmetik amaçla kullanılır. Tekrarlayan uygulamalarla göz çevresinde yenilenme sürecinin başlamasını sağlar. Mezoterapi ise amaca yönelik hazırlanan vitamin, aminoasit ve aydınlatıcı sıvıların cildin orta tabakasına çok ince iğnelerle gönderilmesi işlemidir. Hem PRP hem mezoterapi benzer mekanizmalarla göz altı morluk ve halkalarının aydınlanmasını, sorunlu bölgeleri gençleştirerek kırışıklıklarda azalma sağlar. 10 günde bir yapılan uygulama ile 4-6 seansta daha aydınlık bir göz çevresine ulaşılabilir.

GÖZ ÇEVRESİNE LAZER TEDAVİSİ

Göz çevresinde, “Fraksiyonel Karbondioksit Lazer” ve “Q Anahtarlı Nd Yag Lazer” uygulamaları da gençlik etkisi oluşturmaktadır. Fraksiyonel karbondioksit lazer, uygulandığı alanda cildi aniden yüksek sıcaklıklara ulaştırıp, ciltte termal hasara yol açarak cilt hücreleri arasında yeni hücre kolonları oluşturur. Tekrarlayan uygulamalar incelen cildin yenilenmesini, koyu renginin açılmasını ve sıkılaşarak eski elastikiyetine kavuşmasını böylece halkaların kaybolmasını sağlar. “Q Anahtarlı Nd Yag Lazer” ise uygulandığı alanda melanin pigmentinin parçalanarak atılmasını ve cilt kalitesinin artırılmasını sağlar.

KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN BUNLARI YİYİN!

GÖZ ALTI ÇÖKÜKLÜĞÜ VE HALKALARI GİDEREN YÖNTEM

Ultherapy uygulaması ile ultrason dalgaları derinin alt katmanlarına yoğunlaştırılarak ulaştırılır ve yanık odakları oluşturur. Oluşan kontrollü hasar, cildin altında doğal bir cevabı tetikleyerek yeni kolajeni ve elastin liflerini üreten bir yenileme sürecini başlatır. Bazı hastalar, tedaviden hemen sonra bir ilk etki görür fakat esas sonuçlar, oluşan yeni kolajenin ve elastinin cildi gerip, sıkılaştırmasıyla 2-3 ay sonra ortaya çıkar. Ultherapy ile göz altı çöküklüğü ve halkaları ortadan kalkar, morluk kaybolur.