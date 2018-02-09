Göz doktorundan anne ve babalara önemli uyarı!

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Özgün, göz tembelliği hakkında önemli bilgiler verdi. Etkinlikte Küçükçekmeceli ebeveynlerle buluşan Özgün, anne ve babaları çocuklarda görülen göz tembelliğiyle ilgili dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“ANNE VE BABANIN ROLÜ BÜYÜK"

İHA'nın haberine göre; çoğu çocukta göz tembelliği görüldüğünü kaydeden Dr. Özgün, göz tembelliğinin nedenlerini ise, göze yeterli uyaran gelmemesi ve şaşılığa bağladı. Göz tembelliği probleminde görmeyi düzeltmek için sağlam olan gözün kapatılarak görme geriliği olan gözün çalıştırılması gerektiğini de ifade eden Özgün, “Burada sağlam göz kapatılarak az gören göz açık bırakıldığı için çocuk bunu yapmak istemez. Burada anne ve babaya çok büyük rol düşüyor. Anne ve babalar sabırla bunu yapmaya devam etmeli” dedi.

"BİLGİSAYARDA SÜREKLİ OYUN OYNAMAYIN"

Günümüzde çocukların çok fazla ekran başında vakit geçirdiğini de belirten Özgün, “Çocuklara hiç oyun oynamayın demiyorum ama gözü de gereksiz yere ekran başında yormanın alemi yok. O oyunların hiçbir faydası yok. Yarım saat oyun oynadı diyelim çocuk, sonra bırakacak. Burada göze lüzumsuz bir yüklenme oluyor” diye konuştu. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Özgün program sonunda ise katılımcıların sorularını yanıtladı.

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