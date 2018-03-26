Gözaltı, Kosova´ya yasa dışı yollardan giren Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça şehrinde gerçekleştirildi. Djuriç ile birlikte gelen Zhelko Joviç de gözaltına alınırken Sırp medyası, gözaltı operasyonun ardından Kuzey Mitroviça´nın karıştığını duyurdu.

Şehirde siren ve silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde başkent Priştine'ye getirilen Sırp yetkili burada, hukuki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

AB'DEN SON VERİN ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Fedrica Mogherini´nin Sözcüsü Maja Kocijançiç, AB´nin Kosova ve Sırbistan´a, gerginliğin tırmanmaması için ihtiyatlı davranmaları konusunda çağrı yaptığını aktardı.

"SIRBİSTAN ANLAMALI, KOSOVA SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova´ya yasa dışı yollardan giren Sırbistan Hükümeti´ndeki sözde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç´in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova devletinin kendi yasalarını uyguladığı ve egemenliğini koruduğunu belirtti.

Veseli, "Kosova Cumhuriyeti herhangi bir provokasyon yapılmasına izin vermez ve Sırbistan, Kosova´nın sahipsiz olmadığını anlamalı" dedi.

Veseli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kosovalıların provokasyon için Sırbistan´a gitmediğini ve Sırp yetkililerinin Kosova´nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric'in akşam Kosova'da gözaltına alınması üzerine Ulusal Güvenlik Konseyini topladı.

Başkent Belgrad'daki toplantının ardından basına açıklama yapan Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Djuric'in Belgrad'a hareket ettiğini belirterek, "Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek." ifadesini kullandı.

GİRİŞ İZNİNİN BULUNDUĞUNU SAVUNDULAR

Djuric'in iddia edilenin aksine Kosova'ya giriş izninin bulunduğunu savunan Vucic, "Sırbistan kimseyi hiçbir zaman tehdit etmek istemez. Bizler çok küçük düşürücü olay yaşadık ancak Sırp halkının yok edilmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'ın bölgede barış ve huzurun korunması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğine işaret ederek, Sırp halkının güvenliğini tehlikeye atan bu tarz durumlara da asla izin vermeyeceğini söyledi.

Belgrad-Priştine diyaloğunun devam edip etmeyeceği sorusuna "sakin kafayla düşüneceğiz" yanıtını veren Vucic, "Sırbistan her zaman uluslararası antlaşmalara saygılı davrandı ancak bir grup Kuzey Mitrovica'ya geldi ve Djuric'i gözaltına aldı. Arnavut teröristler Sırplara karşı hiçbir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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