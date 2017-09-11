Yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı yardım çağrısı herkesi üzdü. "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" diyen Emel Gözde Becerikli'nin bu paylaşımını binlerce kişi paylaştı.

"Gözde'yi yaşatalım" başlıklı paylaşıma Demet Akalın, Didem Soydan gibi ünlü isimlerden de destek geldi. Becerikli'nin daha önce kanseri defalarca yendiği ancak hastalığın nüksettiği öğrenildi.

"1 SENEDİR İÇİMDE SAKLIYORUM"



8 defa yendiği kanser 2 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Tedavi olması gereken Emel Gözde Becerikli, şu sözleri paylaştı: "Birileri yardımcı, aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12. ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!"