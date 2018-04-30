VakıfBank kaptanı Gözde Kırdar, voleyboldaki son 6 gününü geçiriyor!

Kulüp başkanı Osman Demren'in kendisi için başkandan çok bir baba gibi olduğunu belirten Gözde, "Beni hiçbir zaman yargılamadığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Voleybolu bırakma kararını açıklarken esprili bir yaklaşımda bulunan tecrübeli voleybolcu, "20 küsür yıldır voleybol oynuyorum, uzun süresini de Giovanni Guidetti ile geçirdim. O yüzden erken bıraktığımı düşünmüyorum, çok bile oynadım." yorumunu yaptı. Bu sezon, kariyerinde daha önce karşılaşmadığı gibi sakatlıklar yaşadığını vurgulayan Gözde, "Ben normalde sezonda herhalde sadece bir antrenman kaçırırdım, o da ateşlendiğim için falan olurdu. Bu sezon 7-8 antrenmanı kaçırdım. Her sabah ağrıyla uyanıyorum. Boynum tutuluyor, dizimden sürekli iğne oluyorum. Yüzde 100'ümle oynamaya çalıştığım için gerçekten çok yoruldum. Serumlarla ayakta durup maça çıktım desem yeridir. Bırakacağım zaman insanların 'Gözde de bıraksın artık' demesi yerine beni "Bir Gözde vardı, çok iyi oynardı" diyerek hatırlamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.





Voleybolu bırakmak için en önemli sebep olarak olarak anne olmak istediğini dile getiren tecrübeli voleybolcu, gelecek planlarında ise şu aşamada voleybolun içinde olmadığını dile getirdi. Kaptan, "Artık stressiz, rahat bir yaşam sürmek istiyorum ve anne olmak istiyorum. Bıraktıktan sonra voleybolun içinde bulunur muyum bilmiyorum. Herkes bana menajer olmam gerektiğini söylüyor ama voleybolun içinde olursam herhalde antrenör olurum, belki çocuklarla ilgili bir şey olur. Bir de eşimle İtalya'da da yaşamak istiyoruz, öyle planlarımız var." dedi.

"REKORLAR KİTABINDA ADIM VAR, ÇOK ÖZEL BİR ŞEY!"

2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda art arda 73 maç kazanarak dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan VakıfBank'ın en önemli oyuncularından olan Gözde, o periyotla bu sezonu kıyaslamasını istediğimizde şunları söyledi:

"Benim için 2013 çok özel bir sezon, 73 maçlık galibiyet serisi bir takım için inanılmaz bir şey. Ayrıca o dönem 5 kupa kazanmıştık ama bu sezon Giovanni bize 4 kupa hedefi koydu. 2013'te iki sezonun birleşiminde 5 kupa kazanmıştık ama 2013 benim için çok özel bir sezon. Çok iyi oynamıştım, bireysel performansım çok iyiydi. Bu sezon da 3 kupa kazandık, kıyaslanabilir aslında ama öbür yana bakınca Guinnes Rekorlar Kitabı'nda adım var, bu benim için çok özel bir şey."

"GIOVANNI, DÜNYADAKİ EN İYİ ANTRENÖR"

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti'yle ilgili konuşan Gözde, "Giovanni'nin dünyadaki en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Ya da en iyilerinden biri diyelim. Hem taktik hem teknik açıdan komple biri. Özellikle taktiksel açıdan inanılmaz. Biz Eczacıbaşı'na 10 gün önceden çalışmaya başlamıştık ve maça da makine gibi başladık. 3-0 kazanmıştık ilk maçı çünkü rakibimiz ve maça dair her şeyi biliyorduk. Servis atacağımız yeri, bloğa gideceğimiz yeri, savunma yapacağımız yeri... Sonrasında Eczacıbaşı bir şeyleri değiştirdiği için bize karşı öne geçtiler." dedi.

"REKLAM PANOSUNUN ORAYA KOŞMAZSANIZ AZARLIYOR"

Kariyerinin büyük kısmını Giovanni'ye borçlu olduğunu dile getiren kaptan, "Ayrıca şöyle bir antrenör, sadece maçta değil antrenmanda da oyuncusundan yüzde 100'ünü ister. Asla vazgeçmememizi bizi sürekli aşılıyor. Her topa düşmen gerektiğini belirtir. Top reklam panolarının oraya gitti ve sen koşmadıysan sana kızan bir antrenör. Onun başarısı da buradan geliyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyum, kariyerimin büyük kısmını ona borçluyum. O yüzden kendsiine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ECZACIBAŞI SERİSİ VE SOYUNMA ODASINDA YAPTIĞI KONUŞMA!

"BENİM İÇİN OYNAYIN' DEDİM, OYNADILAR"

Gözde, 1-0 öne geçtikleri Eczacıbaşı serisinde 2-1 geriye düştükten sonra şampiyonluğa 3-2 ile ulaşarak 10. lig şampiyonluğunu yaşadıkları anlarla ilgili de konuştu. Normalde soyunma odasında konuşma yapmadığını dile getiren kaptan, 2-1 geride oldukları anda ise konuşma ihtiyacı duyduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Normalde ben takım konuşması yapmam ama 2-1 gerideyken öyle bir şey yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü birbirimize sarılmamız gerektiğini düşündüm. Bizi başarıdan uzak tutacak en büyük engelin korku olduğunu söyledim. Bunu biliyorum ve böyle olduğuna inanıyorum. Eğer biz bugün korkarsak, evimize pişman döneceğiz. Bugün sizden istediğim tek şey, evimize pişman dönmeyelim. Yüzde 100'ümüzü verelim, 'Her şeyi yaptık' diyerek kaybedelim, tamam ama eve pişman dönmeyelim. Yüzde 100'ümüzü verirsek, korkmadan oynarsak kazanacağımızdan eminim. Bu benim Türkiye'deki son iki maçım, benim için oynayın' dedim ve arkadaşlarım da benim için oynadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"FİNAL GÜNÜ İNANILMAZ YORGUNDUM!"

Şampiyonluk sonrası oldukça duygusal anlar yaşadığını dile getiren tecrübeli voleybolcu, "Herkes ağladı. Benim ağlama sebebim tek değil, birden fazla. Burhan Felek'teki son maçımdı, Burhan Felek'in benim için yeri ayrıdır, çok özeldir. Final günü gerçekten inanılmaz yorgundum, sabahtan akşama kadar kendime 'Hayır bugün yorgun olamazsın, bugün bir yerin ağrıyamaz' diye tembihte bulundu. Finallerin psikolojik boyutunu herkes bilmez, gerçekten mental açıdan savaştır. Bütün gün kendi kendime konuştum, kazandıktan sonra da psikolojik açıdan rahatlamıştım ve gözyaşlarımda bunun da etkisi vardı." yorumunu yaptı.

"BEN ONUNLA İYİ OYUNCU, O BENLE İYİ ANTRENÖR OLDU"

3-2 kazanılan şampiyonluğun hemen ardından Giovanni'nin kendisiyle ilgili olarak "Özellikle kaptanımız Gözde'ye teşekkür etmek istiyorum onunla çalışmak gururdu." ifadelerini hatırlattığımız Gözde, kaptanlığı ondan öğrendiğini ve elinden geldiğince onun istediği kaptanlığı yapmaya çalıştığını dile getirdi ve ekledi:

"Giovanni VakıfBank'a geldiğinde antrenörlük yapıyordu ama bu kadar başarı kazanmış değildi. Ben nasıl onunla iyi bir oyuncu olduysam o da bu kadar sürede benimle çalıştığı için böylesine iyi bir antrenör oldu. Bana kattıkları tartışılamaz ama belki ben de ona bir şeyler katmışımdır ki böyle bir şey söylemiştir. Bana kaptanlığı o öğretti, elimden geldiğince onun kaptanı olmaya, istediği kaptanlığı yansıtmaya çalışıyorum. Umarım beni bunlarla hatırlar."

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'uyla ilgili de konuşan Gözde, "Bizim rakibimiz, Galatasaray'ın rakibine göre daha güçlü bir rakip. Yarı finalimiz bizim için çok önemli. Ama finalde Galatasaray'la karşılaşmayı, kupanın Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum."



Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden, üst üste 6. kez Final Four'a kalan Gözde, rakipleriyle ilgili olarak şunları söyledi

"Sakatlıkları onları çok engellemedi. Biz onları normal sezonda rahatça yenerken Koşereva sakatlanıp Cansu oynarken ki Cansu'nun çok iyi oynadığını düşünüyorum, çok zor yenebilmiştik, 3-2. Sakatlıklardan dolayı kötüye gittiklerini düşnümüyorum. Çok iyi takımlar, çok hızlı oynuyorlar."