Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Edhem Yılmaz, “Pek çoğumuzun ismini bile duymadığı buna rağmen günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu keratokonus hastalığı ülkemizde her bin kişiden 3’ünde görülüyor ve aile hikayesi olanlarda hastalık riski 10 kat artıyor” dedi.

KERATOKONUS GÜNLÜK AKTİVİTELERİ SINIRLANDIRIR

İHA'nın haberine göre; Dr. İbrahim Edhem Yılmaz sinsice ilerleyebilen, dikkat edilmezse geç dönemlere kadar tanı almadan ilerleyebilen keratokonus hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Yılmaz, keratokonus hastalığının kitap okuma ve araba kullanma gibi günlük aktiviteleri sınırlandırdığını belirterek, “Kornea gözümüzün ön tarafındaki saydam, kubbe şeklindeki bir pencere görevi gören organımızdır. Gözümüze gelen ışınların belli bir odakta toplanmasında önemli bir görevi vardır. Keratokonus ise korneanın incelerek dışarı doğru sivrilip sarkmasıdır. Korneanın bu ideal şeklinin değişmesi ışınların odak yeri dışına kaymasına neden olur. Buna bağlı olarak görüntümüzde bulanma ve eğrilmeler meydana gelir. Okuma, araba kullanma gibi günlük aktivitelerimizde zorlanmamıza sebep olur. Keratokonus her iki gözü birden etkileyen ilerleyici bir hastalıktır, fakat aynı anda ve aynı şiddette etkilenmesi gibi kesin bir durum yoktur. Bu sebeple de hastalar uzun süre fark edilmeden hastalık ilerleyebilir” diye konuştu.

“AİLE HİKAYESİ OLANLARDA HASTALIK RİSKİ 10 KAT ARTIYOR"

İbrahim Edhem Yılmaz, aile hikayesi olanlarda keratokonus hastalığına yakalanma riskinin 10 kat olduğunu ifade ederek, “Genç gözlük kullanıcısıysanız ve gözlükleriniz kısa sürede yetersiz gelmeye başladıysa aklınızda bulundurmanız gereken bir hastalıktır keratokonus. Pek çoğumuzun ismini bile duymadığı buna rağmen günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalık ülkemizde her bin kişiden 3’ünde görülüyor ve aile hikayesi olanlarda hastalık riski 10 kat artıyor” dedi.

HASTALIĞIN NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Hastalığın sebebinin kesin olarak bilinmediğini kaydeden Dr. Yılmaz, “Bazı hastalarda ailenin diğer üyelerinde de görülmesi genetik sebeplerin de rol oynadığını düşündürmektedir. Ayrıca, alerjik bünyeli kişilerde de daha sık görülmektedir. Hastalık ergenliğin geç dönemlerinde veya 20’li yaşların başında başlar ve 35 yaşına kadar yavaşça ilerler. Keratokonusün ilk evrelerinde şikayet genellikle gözlük numarasının sık değişmesidir. Hastalık ilerledikçe gözlük ile net bir görüş sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİNİZİ OVALAMAYIN"

Tedaviye doktor tarafından yapılan muayene sonucu hastalığın şiddetine göre karar verildiğini aktaran Göz hastalıkları uzmanı Dr. İbrahim Edhem Yılmaz, “Keratokonus göz doktorunuzun yapacağı rutin bir muayeneyle kontrol edilebilir. Hafif durumlarda gözlükle görme düzeltilebilirken, ilerleyici hastalık tespit edilirse ultraviyole ışın ve damla uygulaması yaparak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Gözlüğün yeterli olmadığı durumlarda görme kalitesini arttırmak amacıyla sert lensler, konforu daha yüksek olan hibrit lensler veya kornea içine halka uygulaması yapılabilir. Eğer hastalık ileri seviyeye ulaşmışsa doktorunuz kornea nakli cerrahisi önerebilir” açıklamasında bulundu.

Gözleri ovalamaktan kaçınılmasını gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, “Özellikle keratokonus hastalarının gözlerini ovalamaları korneanın daha da incelip sarkmanın artmasına sebep olmaktadır. Gözünüz kaşınıyorsa, alerjiniz varsa tedavisi için doktorunuza başvurunuz” şeklinde konuştu.