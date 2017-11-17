Gratis 500'üncü mağazayı açtı

500’üncü mağazaya ulaşmanın Gratis markası için olduğu kadar, sektör ve ülke için de önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Özbek, yılda 100’er mağaza açma başarısını üst üste 3 yıl gerçekleştirdiklerine ve bu büyüme ile 76 ilde 500 mağazaya çıkarak Türkiye kişisel bakım sektöründe uzak ara lider marka olduklarına dikkat çekti.

Aksaray mağazası çalışanları ve Gratis yöneticileri ile açılışı gerçekleştiren Bahadır Özbek, konuşmasında “Bu özel günde her şeyden önce müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Uluslararası oyuncuların arasında onların sevgileri ve ilgileri ile Türkiye'de lider marka olduk. Sayıları 4 bine ulaşan çalışanlarımıza verdikleri güç için, bu yolda başından beri bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize de verdikleri destek için çok teşekkür ederiz” dedi.

Bahadır Özbek, dünya markalarının Türkiye pazarında uygun koşullarda tüketici ile buluşturma stratejilerinin de bu başarıda büyük rol sahibi olduğunu söyledi.

HEDEF YURTDIŞI

Yüzde 100 Türk markası olmanın, tüketicilerin beklentilerini anlamada ve en uygun şekilde karşılamada önemli bir yeri olduğunu belirten Bahadır Özbek ayrıca Gratis’e ait markaların ürün gamlarını da bu beklentilere göre şekillendirdiklerini belirtti.

Özbek, konuşmasında Gratis’in bir dünya markası olma yolunda hazırlandığının sinyalini de verdi. "Bundan sonra hedefimiz; Türkiye'de doğan ve büyüyen bu markayı, uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu yapmak olacaktır" şeklinde konuşan Özbek, “Markamızı yurt dışına açmaya hazırlarken, Türkiye'deki büyümemizi de aynı hız ve kararlılıkla sürdürerek liderliğimizi koruyacağız” dedi.