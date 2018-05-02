Green Card başvuru sonuçları açıklanıyor!

Green Card için başvuru yapanlar hayallerine sonuçların açıklanmasıyla kavuşacak. Her sene Green Card başvurusu dışında çeşitli yollarla Amerika'ya giden kişilerin, nüfustaki oranını dengelemek amacıyla Resmi olarak Green Card çekilişi düzenlenmektedir. Green Card başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Green Card Başvurusu Amerika Birleşik Devletleri Resmi Göçmenlik Bürosu web sitesinden yapılabilir. ABD Resmi sitesi üzerinden Green Card Başvurusu yapan kişiler her hangi bir ücret ödemezler. Tüm bilgilerini eksiksiz doldurmaları yeterlidir. Bu başvurudan sonra size yine aynı web sitesi üzerinden bir Başvuru kodu verilir. Bu kod mail adresinize yollanmaz. Eğer o sırada elektrikleriniz kesilirse kazanıp kazanmadığınızı web sitesi üzerinden takip etmek mümkün değildir. Başvuru tarihinden yaklaşık 6 ay sonra Green Card Çekilişi sonuçları açıklanmaya başlanır. Daha önce bahsettiğimiz kod sayesinde online olarak kontrol edebilmeniz mümkündür.

GREEN CARD HAKKINDA

Her milletten çeşitli kültürlerin Amerikan toplumundaki azalışını önlemek amacıyla düzenlenmektedir. Yani bir örnek vermek gerekirse; Çin veya Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ne normal yollarla zaten çok fazla göç verir. Fakat Türkiye'den gidip Amerika'ya yerleşen kişi sayısı azdır. Bu sebeple, Çinliler veya Meksikalılar Green Card çekilişine katılamaz. Buna rağmen Türkiye'de doğanlar ve Türk Vatandaşları katılabilir. Türkiye'den normal yollarla Amerika'ya göç o kadar azdır ki, toplam dağıtılan yaklaşık 50 bin Green Card'ın 3.000'i Türkiye'den başvuranlara dağıtılır.

Tüm Green Card Başvurusu yapan dünya vatandaşları arasında en çok Green Card almaya hak kazanan kişiler Türkiye'dendir.

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