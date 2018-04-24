Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. TSK tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer aldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edilmiştir."

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