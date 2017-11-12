"Grip aşısı en geç ekim-kasım aylarında yaptırılmalı"

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, özellikle riskli grupta ölümcül seyredebilen üst solunum yolu hastalığı gribin (infulenza), bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığını ve geçmiş yıllarda da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; 1918-1919 yıllarındaki salgınlarda, virüse bağlı olarak 20 milyonun üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Şenol, 2009 yılında ise ölüm oranının, hastalığa yakalananların yüzde 5'i düzeyinde kaldığını ifade etti. Şenol, bunun, salgının hızla tespiti sonrasında hemen üretilen aşının etkin şekilde uygulanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Ölümlerin, 65 yaş üzerindeki yaşlılarla 2 yaş altındaki bebekler ve mutlaka aşı yapılması önerilen diyabet, kalp, akciğer, kanser gibi kronik hastalığı bulunan riskli gruplarda meydana geldiğine işaret eden Şenol, çocuklar açısından da hastalığın riskli olduğunu vurguladı.

Şenol, gribin her yıl değişerek kendini yenilediğini aktararak hastalanmadan virüsten korunma yöntemlerinden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Yüksek ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve baş, eklem, kas ağrısı ile kendini gösteren gribin ilerleyen aşamada zatürreye neden olduğunu ve kişinin yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Şenol, muhtemel riskleri engellemek için risk faktörlerinin azaltılması ve koruyucu tedbirlere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Şenol, şunları kaydetti: "Grip aşısı 1944'te bulunmuştur ve çok uzun zamandır uygulamaktadır. Aşının uygulandığındaki etkisi, uygulanan kişinin yaşı, o yıl dolaşımdaki yani bulaşacak olan virüsün tipi ile uygulanan aşı arasındaki uyum, kişinin genel bağışıklık sistemi gibi değişken faktörlere bağlı olmak üzere yüzde 40 ile yüzde 70 arasındadır.

Grip aşısı, en geç ekim-kasım aylarında yaptırılmalıdır. Aşı yapıldıktan sonra koruyuculuk 10-14 gün içinde ortaya çıkıyor. Aşı, 6 ay-2 yaş çocuklara, 65 yaş üstündekilere, gebelere, kronik hastalığı olanlara önerilmektedir. Grip Türkiye'de son 5 yıldır kasım sonu ve aralık başı gibi başlayıp nisan ortasına kadar süren salgınlar yapmaktadır."

Grip aşısı

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