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Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Grip virüsü ağız yoluyla çok kolay bulaşan bir hastalıktır. Grip olduğunuzda ağzınıza soktuğunuz her şey tam olarak virüs taşımaktadır. Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir.