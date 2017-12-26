Guardian: Türkiye'de doğurganlık oranının düşmesi Erdoğan'ın vizyonunu tehdit ediyor

İngiliz Guardian gazetesi doğurganlık oranının düştüğü Türkiye'nin Avrupa ülkelerine has bir sorunla karşı karşıya kaldığını yazdı. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları en az üç çocuk yapmaya teşvik ettiğini hatırlattı.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin nüfusunun artması gerektiğini söylediğini yazan gazete, "Ancak pek çok kişinin tarihi geçmiş, ataerkil gördüğü bu açıklamalar sakıncalı bir gerçeğe işaret ediyor: Türkiye'nin nüfus büyümesi durdu, doğurganlık oranı Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyesine indi. Ve Türk nüfusu yaşlanıyor" ifadelerini kullandı.
Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu imzalı haberde Türkiye'nin 79.5 milyonla Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip olduğu, Avrupa'nın ortalama yaşı en düşük ülkeleri arasında yer aldığı ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede doğurganlık oranının 2016'da ilk kez 2,1'e gerilediği belirtildi.
Söz konusu oran Edirne'de 1,5 iken Şanlıurfa'da ise 4,33 olduğu aktarıldı.
'Türkiye'nin ikilemi'
Kentlerde doğurganlık oranındaki düşüşün daha fazla olduğuna dikkat çeken Guardian'a göre, kırsal bölgelerde ve mülteciler arasında artan doğurganlık oranı ise 10 yıl içinde Türkiye'nin demografisinde büyük değişikliklere neden olabilir:
"Türkiye'nin ikilemi Arap ve Avrupalı komşularınınkine benzer. Bir tarafta Orta Doğu toplumlarında olduğu gibi gençlere iş imkanı yaratacak büyüyen bir ekonomi olmadan gerçekleşen nüfus patlaması genç sayısında artış, işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabilir. Ancak doğurganlık oranındaki kontrol edilemez düşüş Türkiye'yi Avrupa'da pek çok ülkenin karşı karşıya olduğu yaşlanan nüfus sorunuyla baş başa bırakacak."
Guardian'a görüş bildiren Koç Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Prof. Ahmet İçduyu, "Türkiye asla 100 milyon nüfusa ulaşamayacak. Daha büyük nüfusun daha büyük ülke olduğu görüşü 20. yüzyıla ait. 50 yıl içinde Batı ülkelerindekine benzer sorunlarla karşılaşacağız. Üstelik eğer gençler iyi bir eğitim almaz ve ekonomik sistem onları sindirmezse mülteci topluluğunun entegrasyonu, işsizlik ve diğer başka sorunlarla karşılaşırsınız" diyor.
Doğurganlık oranındaki düşüşte Türkiye'nin modernleşmesi, yükselen eğitim düzeyi, kadınlar için kariyer fırsatlarının gelişmesi ve ülkenin giderek artan siyasi kutuplaşması sayılıyor.
Haberde, "Pek çok insan maliyeti, kariyerin önceliği ve pek çok sosyal çatışma yaşanan bir ülkede çocuk yetiştirmek istemedikleri için anne-baba olmayı erteliyor" deniyor.
Türkiye'de yaşadıkları düşünülen yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin yakında vatandaşlık hakkına sahip olacağının belirtildiği haberde 2011-2016 yılları arasında Türkiye'de 177 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği, 2016 yılında bu sayının 80 bin, 2017'de ise 90 bin olduğu aktarılıyor.
Guardian'a konuşan Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Murat Erdoğan ise bu konuda "Bundan sonra her yıl 100 bin bebeğin doğacağı ve 10 yıl içinde bunun 1 milyon mülteciye denk geleceği anlamına geliyor" yorumunu yapmış.
Dr. Murat Erdoğan'a göre eğer bu aileler Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşirse ülkenin istihdam eksiğini karşılayabilir ancak konu insani açıların dışında da ele alınmalı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.