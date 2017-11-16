Gülben Ergen’e ‘Penguen’ reddi!

HT Magazin’de yer alan habere göre Ergen, Serengil’in penguenli paylaşımla kendisini kastettiğini ve aşağıladığını öne sürerek karara uymadığı iddiasıyla savcılığa başvurup hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Ergen’in ‘zorlama hapis uygulaması’ başvurusunu yersiz buldu.

Serengil’in avukatı Ayşegül Mermer, “Gülben Hanım penguen paylaşımını üstüne alınmış” dedi.