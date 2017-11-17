Gülşen: Rutin kontroller için geldik

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, kucağında üşümesin diye sıkı sıkı sarıldığı oğluyla objektiflere takılan ünlü popçu, “Rutin kontrollerimiz var, onun için geldik” dedi.



Gülşen Çolakoğlu

Azur Benan Çolakoğlu