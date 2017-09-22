Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, basında yer alan 'slime' adlı ürünlerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

İHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, gündemde olan 'slime' adlı ürünle ilgili iki farklı tedarik şekli olduğunun görüldüğü, birincisinin ürünün üreticiler tarafından üretilip nihai halinin tüketiciye sunulması, diğerinin ise ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tüketiciler tarafından temin edilip, evde uzman olmayan eller tarafından hazırlanması olduğu kaydedildi. Bu kapsamda basına yansıyan haberlere konu olan ürünlerin de piyasaya arz edilen nihai ürün olmadığı ve kimyasal maddeler kullanılarak tüketici tarafından evde üretildiğinin görüldüğü kaydedildi. Bilindiği üzere boraks isimli maddenin sağlıktan temizliğe günlük hayatta karışım olarak birçok üründe kullanıldığı bildirilerek, "Diğer taraftan 'slime' yapımında da kullanılan bu maddenin özellikle çocuklar tarafından toz halindeyken solunması, gözle ve ciltle teması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır. Konuya ilişkin teknik bilgisi olmayan kişilerin, 'slime' yapımı aşamasında söz konusu kimyasal madde ile uzun süre temasının kontrol edilememesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir. Bunun yerine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmış, gerekli testlerden geçmiş, üzerinde uyarı işaretleri bulunduran, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş ürünlerin tercih edilmesinin bu riskleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ALINAN ÜRÜNLERDE BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Basında yer alan haberler üzerine ambalajlı ürünlerden alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin uygun olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Ürünler toplam kurşun-kadmiyum, ağır metaller, fitalat, aril amin açısından incelenmiş ve uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin ortadan kaldırılması noktasında Bakanlık olarak gerekli adımları atmakta ve denetimler yapmaktayız, bunun yanı sıra tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olan çocuklardaki hassasiyetlerin dikkate alınması gerekmektedir" denildi.

O ÜRÜNLERİ SAKIN SATIN ALMAYIN!

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Slime türü ürünleri satın alırken ve kullanırken tüketicilerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarını ve internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. CE işareti bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır. Ürün ambalajında EN 71 testlerinin yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır. Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı hiçbir ürün satın alınmamalıdır. Ürünün ambalaj ve etiketlerde yer alan uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalıdır."