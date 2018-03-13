UBER şirketi ile İstanbul’da taksiciler arasında yaşanan tartışmanın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mevzuatta, UBER uygulamasının yeri olmadığını belirten bakanlık yetkileri, “İlk kez böyle bir sorun ile karşılaşıyoruz. Bakanlığımız açısından baktığımızda ‘teşebbüs hürriyeti’ var ancak hızlı şekilde konuyu gözden geçireceğiz ve bir düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi. Taksiciler, dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını savunuyor. UBER ise hizmete sadece özel yazılımla aracılık ettiğini ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediğini belirtiyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre UBER uygulamasını “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari bir faaliyet” olarak değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu. Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer ise, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul’da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın’. Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.

‘SADECE D2 BELGESİ VERİYORUZ’

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.

‘SARI TAKSİNİN UBER’E KAYITLI OLMASINA KARŞI DEĞİLİZ’

UBER’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5 bin sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL’ olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. İşin ilginç kısmı ise, geriye kalan 2 bin UBER sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması. Konu ile ilgili Habertürk’e konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret’in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.

Uber 83 ülkede 632 şehirde faaliyette.

50 milyon kullanıcısı olan şirkete dünyada kayıtlı 7 milyon sürücü var. (Digital Marketing Ramblings)

Uber'in İstanbul'da kayıtlı 5 bin sürücüsü var.

Şirketin yaklaşık piyasa değeri 50 milyar dolar.

İstanbul’da kayıtlı 18 bin taksi plakası bulunuyor.

LONDRA’DA ÇALIŞMA LİSANSI YENİLENMEDİ

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek UBER duruşması öncesinde, “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz” açıklamasını yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akıllara diğer ülkelerdeki UBER protestolarını getirdi. İngiltere’nin Başkenti Londra ile özdeşleşen siyah taksiler şehirde sık sık UBER’e karşı gösteri düzenleyor. İngiliz taksiciler son olarak ocak ayında Tower Bridge Köprüsü’nü trafiğe kapayarak tepkilerini gösterdi. Londra’da çalışma lisansı yenilenmeyen UBER’in şehirdeki faaliyetlerinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Mayıs 2017’de Fransa’nın başkenti Paris’te, taksicilerin düzenlediği 6 saatlik eylem nedeniyle kentte uzun süreli trafik tıkanıklığı yaşanmıştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de de Kasım 2017’de yapılan eylemde taksiciler ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.

AVRUPA ADALET DİVANI’NA GÖRE BİR ‘TAKSİ’ ŞİRKETİ

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, aralık ayında aldığı karar ile kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan UBER’in, ulaşım hizmeti sağlayan firma olduğuna hükmetti. Lüksemburg’daki mahkemenin söz konusu kararı sonrasında UBER, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki taksilerin tabi olduğu yasalara göre hizmet vermek zorunda kalacak. Avrupa Adalet Divanı’nın gerekçeli açıklamasında ise, “UBER’in profesyonel olmayan sürücüler aracılığıyla bireylerin buluşmasını sağlayan hizmeti, taşımacılık alanına girmektedir” denildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçen hafta gerçekleştirilen gösteride, Yunan taksiciler UBER araçlarına saldırırken, eyleme katılmayan meslektaşlarına da tepki gösterdiler