Gümüşhane'de kısa devre yapan elektrikli battaniye az kalsın faciaya neden oluyordu.

İHA'nın haberine göre, Özcan Mahallesi, Süleyman Sungurlu Sokak'ta yaşayan Bal ailesi önceki gece korku dolu anlar yaşadı. Evin 16 yaşında, lise 9. sınıf öğrencisi Ahmet Emirhan Bal, yatağındaki elektrikli battaniyeyi çalıştırarak yattı. Gece yarısı kısa devre yapan elektrikli battaniyenin çıkardığı ısıyı normal sanan Bal, gece yarısı duman nedeniyle midesi bulanıp uyanınca durumu fark ederek anne ve babasına bildirdi. Kendisiyle birlikte nevresim, yorgan ve yatağı da içten içe yakan elektrikli battaniye, evin sakinlerinin camı açmasıyla birlikte bir anda alev aldı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yaşadıklarını anlatan lise öğrencisi Bal, duman nedeniyle midesinin bulandığını, hastanede oksijen tedavisiyle rahatladığını söyledi. Baba Hurrem Bal ise 23.00 gibi yattıklarını, gece 03.00 gibi duman kokusunu aldıklarını fakat fark edemediklerini belirterek, "Daha sonra çocuk geldi kaldırdı bizi. O telaşla hemen suyla müdahale ettik. Camı açar açmaz yatak alev aldı. O zamana kadar duman çıkarıyordu. Ölümden döndük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Elektrikli battaniye, yatak, yorgan, nevresimin tamamının yandığını, odadaki bütün eşyaların da kullanılamaz hale geldiğini kaydeden baba Bal, evinde elektrikli battaniye bulunan tüm vatandaşları uyararak duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

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