Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) idaresindeki TIR, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) araçta sıkıştı.

AA'nın haberine göre, Gümüşhane Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

TIR sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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