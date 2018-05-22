Bir süredir il genelinde aralıklara gerçekleşen yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde kent merkezinde etkili sağanak şeklinde gerçekleşti.

İHA'nın haberine göre, il merkezine yaklaşık 30 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, yağışın ardından Gümüşhane-Trabzon karayolunun bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Trafiğin kilitlendiği noktalarda Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tahliye yaparak müdahale ederken, polis ekipleri de yağışın ardından trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Yağışla birlikte il merkezindeki bazı dükkanlarda da bu baskınları meydana geldi. Su baskınlarına da müdahale eden İtfaiye ekipleri tahliye ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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