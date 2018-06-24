Gün içinde içmeniz gereken su miktarı!

Doç. Dr. Cem Arıtürk, suyun vücut için önemine dikkat çekiyor ve sağlıklı bir vücut için yeterli miktarda su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Arıtürk'e göre; yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacı normalden daha fazla. Boy ve kilosuna göre değişmekle birlikte sağlıklı erişkin bir insanın günlük sıvı ihtiyacı 2-3 lt arasında...