'Günde 15 dakika güneşlenin'

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün Bol ışık alan camlı mekanların da tek başına yeterli olmadığını ve yeteri kadar güneşlenme imkanı bulunamadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, D vitamini gereksinmesini karşılamak için en iyi kaynağın güneş ışınları olduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre; güneş ışınları ile yeterli D vitamininin alınabilmesi için insanların el ve yüz bölgesinin günde yaklaşık 15 dakika kadar güneşlenmesi gerektiğini söyleyen Can Ergün, bununla birlikte bireylerin D vitamin gereksinimlerini karşılamak amacıyla, aşırı güneşlenmenin gerekli olmadığı, hatta zararlı olabileceğini de Dünya Sağlık Örgütü tarafından tespit edilip duyurulduğunu kaydetti.

SAĞLIKLI KEMİK GELİŞİMİ İÇİN D VİTAMİNİ ŞART

D vitamininin sindirim sisteminde bulunan kalsiyum emilimini gerçekleştirerek düşük kan kalsiyumu seviyesini düzenlediğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, “D vitamini kalsiyum ile birlikte kemik gelişimini kontrol ederek özellikle riskli grupta olan büyüme çağındaki çocuk ve bebekleri raşitizm hastalığına karşı korur, sağlıklı bir kemik gelişimine destek olur” dedi. D vitamininin ayrıca yaşlılar için kasların güçlenmesini sağlayarak osteoporozu önlediğini, kas ağrılarını, yorgunluğu veya düşme sonucu oluşabilecek hasar riskini azalttığını belirten Can Ergün, “D vatamini operasyon sonrasında oluşabilecek kas kasılmalarını ve krampların oluşmasını önler, kas zayıflığına karşı vücudu korur. Ayrıca fosforun da bağırsakta emilimini gerçekleştirip diş sağlığına da destek olur” dedi.

D vitamininin kalbe de destek vererek, kalp atışının düzenli olmasını sağladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, “Bu vitamin tiroid fonksiyonları ve kan pıhtılaşması için önemlidir. İnsülin direncine önemli katkısı vardır. D vitamini eksikliği olanlarda diyabet, kalp- damar hastalığı, hipoglisemi (şeker düşmesi) daha sık görülür. D vitamini bağışıklığı koruyup geliştirir. Eksikliğinde meme, rahim, barsak kanserleri gibi kanserlerin sıklığında artış olur” diye konuştu.

KADIN VE ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ YETERSİZLİĞİ DAHA YÜKSEK

D vitamininin özellikle kemikler ve diş yapısının gelişmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan, Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, “D vitamini vücutta bulunan fosfor, kalsiyum emilimini düzenler ve kemikler ile dişlerin güçlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle kemik ve dişleri güçlendirerek, özellikle küçük bebeklerin sağlıklı büyümesine yarımcı olur” dedi. Can Ergün, ayrıca D vitamininin kemikler dışında; beyin, kalp, pankreas, mide, kolon, deri, meme ve prostat gibi direk ilişkisi olmayan birçok organlarda reseptörlerinin bulunduğunu belirtti.

D vitamini eksikliğinde raşitizm, kemik erimesi gibi hastalıklar ile karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Ergün, “D vitamininin tam olarak etkisi kanıtlanamamakla birlikte solunum yolu hastalıkları, diyabet, obezite, kanser, özbağışıklık hastalıkları gibi pek çok hastalıkla ilişkisi olduğu düşünülmektedir” dedi.

Uzun süreli olgular haricinde D vitamini eksikliğinin fazla semptoma neden olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 raporuna göre Türkiye’de özellikle kadın ve çocuklarda D vitamininin yetersizliğinin yüksek olduğu görülüyor. Uzun süreli olgularda ise bu yetersizlik özellikle yorgunluk, kas ağrıları ve şiddetli kramplar ile kendini gösterebilmektedir” dedi.

SÜT D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMELİ

D vitamininin besinler yoluyla alınabildiğini ancak diyetsel kaynakların, D vitamini açısından zenginleştirilmiş besinler ve bazı yağlı balıklar ile sınırlı olduğunu söyleyen Can Ergün, “Doğal olarak D vitamini içeren besinler: Somon ile sardalya gibi yağlı balıklar, karaciğer, yumurta, süt ve süt ürünleri olarak sıralanabilir. D vitamininin doğal olarak besinlerde sınırlı olarak bulunması nedeniyle birçok ülkede süt, D vitamini ile zenginleştirilmiştir. Ülkemizde henüz böyle bir uygulama yoktur” şeklinde konuştu.

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