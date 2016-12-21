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Düzce'de rüşvet alan memur suçüstü yakalandı

Düzce'de bir memurun denetim için gittiği bir firmada rüşvet aldığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi

20 Aralık 2016 Salı, 19:22:40 Güncelleme: 21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:47:26 AA

Düzce'de iş yeri denetimi için gittiği bir firmada rüşvet alırken polis ekiplerince suçüstü yakalanan başmüfettiş, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kamu iç denetçisi olarak çalışan başmüfettiş M.S.A, D-100 karayolu üzerinde bulunan bir temizlik firmasına giderek, iş yerinde tespit ettiği eksikliklere karşılık olarak 35 bin lira istemesi üzerine iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, iş yeri sahibi, daha önce seri numaraları alınmış 10 bin lirayı M.S.A.'ya verdi.

İş yerinden çıkarken ekipler tarafından yakalanan M.S.A, emniyete götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı M.S.A.'nın iş yeri sahibinden 10 bin lira alması ve çantasına koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    bi bitmediniz....
  • Misafir 5 saat önce
    Allag gözünü doyursun
  • Misafir 11 saat önce
    İbreti alem işten atılması gerek bu haydutların
Kalan karakter : 300
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