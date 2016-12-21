Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde okuluna gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Başak Ceren Demirci, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza saat 08.00 sıralarında, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Başak Ceren Demirci otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, 23 yaşındaki Ali Taşlı yönetimindeki 28 ED 370 plakalı otomobil çarptı. Başak Ceren Demirci çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde başak Ceren Demirci'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğrencinin cesedi morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay yerinde bulunan vatandaşlar kaza nedeniyle tepki göstererek, yoldaki araçların yavaşlaması için yola kasis yapılmasını istedi.

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