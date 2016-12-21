Selin Sayek Böke: Anlaşma Suriye ve dünya için hayırlı olmuştur

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantının ardından yaptığı açıklamada, El Bab'tan gelen şehit haberini hatırlattı. Şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Böke, "Bu acılar gün geçmiyor ki kendini tekrar etmesin. Sadece 10 gün içinde terör saldırılarında 59 canımızı kaybettik." dedi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hain bir suikast sonucu öldürüldüğünü anımsatan Böke, Büyükelçi Karlov'un ailesi olmak üzere, Rus halkına da baş sağlığı dilediklerini bildirdi.



Böke, "Diplomatlarını Asala terörüne kurban vermiş bir ülke olarak, Rus halkının acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz." dedi.



İktidarın kendi içindeki FETÖ'cüleri korumak için FETÖ'yle gerektiği gibi mücadele etmediğini de ileri süren Böke, "Eğer tetiğin arkasındaki güç Nusra ise yıllardır Suriye'de rejim değiştireceğiz diye cihatçı örgütlere her türlü desteği veren de sizsiniz. Bu örgütlerin Türkiye'ye yerleşmesine göz yuman da sizsiniz." dedi.

Suriye'de çözüm için imzalanan ortak bildiri



"Dün, Rusya, İran ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma, bölge halkları, Suriye ve dünya için hayırlı olmuştur." ifadesini kullanan Böke, şöyle konuştu:



"Anlaşma AKP'nin yıkıcı, mezhepçi Suriye politikasının başarısızlığa uğradığının açık tescilidir. 6 yıldır Suriye'de rejimi değiştirmeyi hedefleyen AKP siyaseti bugün itibarıyla Suriye rejimini ayakta tutmaya söz veren bir konuma gelmiştir. Madem bu noktaya gelinecekti, madem bizim 6 yıl önce söylediğimiz bu değişiklik yapılacaktı, neden Türkiye'nin son 6 senesini, kısıtlı kaynaklarını, uluslararası saygınlığını heba ettiniz? Ne uğruna? Suriye'de kendi siyasi hayallerini gerçekleştirmek uğruna Türkiye'nin itibarını heba edenler, şimdi de adına başkanlık dedikleri bir diktatörlük tasarısı ile cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedefe koyuyor. Şunun altını bir kez daha ısrarla çiziyoruz, Meclise getirilmiş olan anayasa değişikliği teklifi, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmeyi hedefleyen bir sistem değişikliği teklifi değildir. Bu açıkça bir rejim değişikliği teklifidir. Bu teklif milletin iradesini bir kişiye teslim etme değişikliğidir. Bu bir diktatörlük önerisidir. Bu diktatör her şeye dokunabilir ama kendisine asla dokunulmaz. Bu teklif Meclis'i ve demokrasiyi fiilen yok etme teklifidir."

"ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLSİN"



Türkiye'nin ekonomik bir felaketin eşiğine sürüklendiğini savunan Böke, istatistiklerin değil, 6 milyon asgari ücretlinin, 11 milyon emeklinin, Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğunu bildiğini aktardı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Böke, Hükümete, "Sendikaları dinleyin, insanların ihtiyaçlarına kulağınızı açın." çağrısında bulundu.



Böke, istatistiklerle çizilen pembe tabloların kimsenin karnını doyurmadığını kaydederek, "Eğer adına 'revizyon' dediğiniz, milli gelir hesaplamaları sonrasında ortaya koyduğunuz büyüme rakamlarına göre, Türkiye son 4 yıl içesinde ortalama yüzde 3 değil, yüzde 6 büyüdüyse, o zaman o büyümenin paydaşı olan 6 milyon asgari ücretliye, o büyüme için emeğini vermiş emeklilere refah payını verin, hemen bugün." diye konuştu.