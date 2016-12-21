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HDP Edirne Selahattin Demirtaş ziyaret
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Ailesi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Edirne'de tutuklu bulunan HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eşi ve çocukları ziyaret etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:34:32 Güncelleme: 18:36:01 AA

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, eşi ve çocukları ziyaret etti.

Demirtaş'ın eşi Başak ile çocukları Delal ve Dılda Demirtaş, iki özel araçla cezaevine geldi. Demirtaş ailesinin cezaevindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Başak Demirtaş ve çocukları daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Bu arada, kendilerine "Barış Bloku" adını veren gruptan bazı avukatlar da Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Avukatların Demirtaş'a bağlama getirdikleri de görüldü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan avukat İbrahim Sinemillioğlu, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak görüşmenin kayıt altına alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Jandarma ekiplerinin ziyaretler sırasında cezaevi önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.

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