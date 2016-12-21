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Numan Kurtulmuş'tan flaş El Bab açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye El Bab operasyonunu inşallah başarıyla sonuçlandıracaktır. Arkasından daha evvel söz verildiği gibi Membiç'teki PYD unsurlarının da o bölgeden uzaklaştırılması sağlanacaktır" dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 19:15:05 Güncelleme: 19:37:48 AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki kongre sarayında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) tarafından düzenlenen 11. İslam Enformasyon Bakanları Konferansı sırasında AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Toplantıya ilişkin değerlendirme yapan Kurtulmuş, toplantının dün başladığını, bugün ise bakanlar düzeyinde sürdüğünü belirtti.

"Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Operasyonu yaptı"
El Bab'daki gelişmelere ilişkin ise Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Laf olsun diye, Türkiye o topraklarda gözü olduğu için oralarda bulunmayı arzu ettiği için değil, Türkiye kendi ulusal güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Orada hem DEAŞ hem PYD unsurları tarafından Türkiye'nin sınırlarındaki kentlerin, kasabaların nasıl bir tehdit altında olduğu hala hafızalarımızda canlıdır. Çok sayıda vatandaşımız oralardan yapılan saldırılar sonucu vefat etmiştir, şehit olmuştur. Türkiye birinci hedef olarak, kendi ulusal güvenliğini sağlamak bakımından bu operasyonu yapmak mecburiyetindeydi, bu operasyonu başarılı şekilde sürdürüyor. İkincisi biz Suriye'nin kuzeyinin tamamının bir terör örgütünün kontrolüne girmesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracağını ve Suriye'nin doğrudan doğruya bölünme sürecinin başlayacağını ifade ediyorduk. Bu operasyonun önemli amaçlarından birisi de buydu. Bunun için de Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte Türkiye onlara lojistik destek vererek bu operasyonu sürdürüyor."

"OPERASYON BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILACAK"

Cerablus'taki operasyonun bittiğini ve yaklaşık 45 bin Cerablus halkının kendi kentine geri döndüğünü belirten Kurtulmuş, El Bab operasyonunun da en kısa süre içerisinde biteceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye El Bab operasyonunu inşallah başarıyla sonuçlandıracaktır. Arkasından daha evvel söz verildiği gibi Membiç'teki PYD unsurlarının da o bölgeden uzaklaştırılması sağlanacaktır. Böylece 5 bin kilometreye yakın bir alanın hiç bir terör örgütünün orada bulunmayacak, Türkiye'ye tehdit oluşturmayacak şekilde temizlenmesi sağlanacak ve inşallah operasyon en kısa süre içerisinde bitirilecektir."

"HERKES ÇİFTE STANDARDI BİR KENARA BIRAKSIN" 

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaşın durması, çatışmaların sona ermesi için ilgili tüm ülkelerle görüşüldüğüne değinerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Suriye genelinde yeni bir döneme geçilmesi ve Suriye muhalefetiyle, rejim arasındaki görüşmelerle önce bir ateşkes sağlanması, arkasından tehlikeli bölgede bulunan sivil vatandaşların güvenli bölgelere çekilmesi ve üçüncü adım olarak da karşılıklı olarak müzakerelerin yeniden başlatılarak Suriye halkının istediği istikamette bir barış sürecinin yürütülmesi için Türkiye bir diplomasi trafiği dokuyor. Bunda da belli bir noktaya gelindi. Ben şahsen bu saldırının arkasında Suriye ile Türkiye'nin sağlamaya başladığı yeni barışçıl perspektiften ve atmaya başladığı bu adımlardan rahatsız olanların müdahili olduğu kanaatindeyim."

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