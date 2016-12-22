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Fırat Kalkanı'nda 10 şehit
GÜNDEM

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 14 Türk askeri şehit oldu

TSK, terör örgütü DEAŞ'ın 3 intihar saldırısında 10 askerin şehit olduğunu, 6'sı ağır 18 askerin yaralandığını duyurdu. Fırat Kalkanı'nda şehit olan asker sayısı toplam 14'e, yaralı asker sayısı 33'e yükseldi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 21:35:26 Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 10:55:47

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği 3 intihar saldırısında 10 Türk askerinin şehit olduğu, 6'sı ağır 18 askerin yaralandığı belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda toplam şehit olan asker sayısı 14'e, yaralı sayısı da 33'e yükseldi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

9 ASKERİN CENAZESİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 9 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kalan 5 asker cenazesinin ise kısa bir süre sonra Gaziantep'e ulaşması bekleniyor.

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YORUMLAR 31
  • Misafir 6 saat önce
    rabbim sabır ver .
  • Misafir 10 saat önce
    Allah gani gani rahmet etsin
  • Misafir 11 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 11 saat önce
    Allahtan rahmet diliyorum
  • Misafir 12 saat önce
    Allah'tan rahmet diliyorum bu ülke için düşen bütün şehitlerimize.şehit düştükleri yeri kendi toprağiz yapmalıyız ki şehitlerimiz boş yere olmemiş olsun
  • Misafir 12 saat önce
    başımız sağolsun
  • Misafir 12 saat önce
    Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, her şey türkiye için.
  • Misafir 12 saat önce
    Allah rahmet eylesin. Mekanlarıı cennet olsun şehitlerimin. Ne gerek vardı? Bunca şehide ne gerek vardı ? Kendi ülkemizdeki hainler yetmezmiş gibi her geçen gün düşman kazanıyoruz. yazık değil mii o vatan evlatlarına. Meclisteki hangi yetkilinin şu iki yıl içerisinde çocuğu şehit Oldu ? YApmayın...
  • Misafir 13 saat önce
    allah rahmet eylesin herşey türkiye için
  • Misafir 13 saat önce
    yazık yazık şu insanlara yazık
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