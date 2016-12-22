Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği 3 intihar saldırısında 10 Türk askerinin şehit olduğu, 6'sı ağır 18 askerin yaralandığı belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda toplam şehit olan asker sayısı 14'e, yaralı sayısı da 33'e yükseldi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

9 ASKERİN CENAZESİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 9 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kalan 5 asker cenazesinin ise kısa bir süre sonra Gaziantep'e ulaşması bekleniyor.