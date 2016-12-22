Cep telefonundaki 4 haneli şifreyi Rus heyet kıracak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaştı. Savcılık, büyükelçinin sergiye korumasız gittiği yönünde “içeriden” haber verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Rus heyet, büyükelçilik içinde “köstebek” olup olmadığını araştıracak. Saldırganın kullandığı Iphone 4S marka telefonun 4 haneli şifresinin henüz kırılamadığı belirtildi. Rus heyetin bu konuda teknik destek vermeyi teklif ettiği kaydedildi.

İKİNCİ REZERVASYON

Edinilen bilgiye göre, etkinliğin davetiyeleri 13 Aralık’ta ilgililere gönderilmeye başlandı. 200 civarında kişiye davetiye gitti. Suikastçı Altıntaş, 14 Aralık’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin (ÇSM) arkasında bulunan Best Otel’i arayarak, 16-17 Aralık tarihleri için rezervasyon yaptırdı. Bu da Altıntaş’ın saldırı için en geç 14 Aralık’ta talimatlandırıldığını gösteriyor. Altıntaş’ın 15 Aralık’ta normal bir şekilde mesaisine gittiği değerlendiriliyor. Mevlüt Mert Altıntaş, 16 Aralık’ta bir mağazadan 250 TL karşılığında kredi kartı ile saldırı günü giyeceği takım elbiseyi aldı. Aynı gün ÇSM’ye giderek, keşif yaptı. Keşif faaliyetinin ardından oteli tekrar arayan Altıntaş, ilk rezervasyonunu iptal ettirerek 19 Aralık tarihi için yeni rezervasyon yaptırdı.

Altıntaş’ın etkinliğin kesin tarihini ÇSM’de keşif yaptığı sırada öğrendikten sonra rezervasyon tarihinde değişikliğe gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Altıntaş’ın saldırı günü yani 19 Aralık sabahı Demetevler Onkoloji Hastanesi’ne gidip “Karnım ağrıyor” şikâyetiyle rapor aldığı belirlendi. Raporu veren doktor gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Doktorun komiser eniştesinin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Hastaneden aldığı raporu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim eden Altıntaş, daha sonra Keçiören’de Avukat S.Ö. ile birlikte kaldığı evine uğradı. Buradan siyah takım elbisesini, silahını ve yedek mühimmatını alan Altıntaş, öğleden sonra spor kıyafetli bir şekilde taksi ile daha önce rezervasyon yaptırdığı otele giderek suikast hazırlıklarına devam etti. Tıraş olup takım elbisesini giyen Altıntaş, 17.30 sularında otelden yaya olarak ayrılarak, etkinlik saatine kadar bir mekânda bekledi.

Büyükelçi Karlov ve beraberindekiler, 17.45 sıralarında ÇSM’ye gitti. Suikasçı Altıntaş, saat 18.00’e doğru, Büyükelçi Karlov’dan dakikalar sonra ÇSM’ye giriş yaptı. Polis kimliğini gösteren ve Karlov’un koruması olduğunu söyleyen Altıntaş, salona geçti. Altıntaş, 19.05’te konuşmak için kürsüye çıkan Karlov’a, bir süre arkasında koruma gibi durduktan sonra yerli üretim Canik55 TP9 modeli beylik tabancasını çekerek kurşun yağdırdı.

Altıntaş’ın, polis okuluna girdiği 2012 öncesinde de FETÖ ile irtibatı olup olmadığı araştırılıyor. Örgütle iktisatlı olduğu gerekçesiyle koleji kapatılan dayı Hasan F.’nin yönlendirmesiyle polis olduğu ifade edilen Altıntaş’ın, polis okulunda çevresinde bulunan kişilerin hepsinin FETÖ ile irtibatlı olduğu ve bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten atıldığı tespit edildi.

KÖSTEBEK ŞÜPHESİ

FETÖ mensubu olduğu belirlenen ve suikast talimatını örgütteki abisinden aldığı değerlendirilen Altıntaş’ın sorumlusunun kim olduğu araştırılıyor. Altıntaş’ın büyükelçilikten biriyle bağlantısının olup olmadığına da bakılacak. Bu çerçevede, büyükelçinin sergiye korumasız gittiğinin haber verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturmaya dahil olan Rus heyetin, büyükelçilik içinde “köstebek” olup olmadığını araştıracağı kaydedildi.

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK