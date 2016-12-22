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Ali İsmail Korkmaz Davası
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Ali İsmail Korkmaz Davası'nda polislere verilen ceza onandı

Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memurlarının cezaları onandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:16:40 Güncelleme: 10:01:27 HABERTURK.COM

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay tarafından daha önce usul yönünden bozulan dava dosyası, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardından yeniden Yüksek Mahkemeye geldi.

Sanıklardan Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un cezasının 10 yıl ve üzerinde olması nedeniyle bu kişiler yönünden temyiz duruşması yapılmıştı. Duruşmada sanık avukatlarını dinleyen heyet, dosya üzerindeki temyiz incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, sanık polis memuru Ebubekir Harlar'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezasını ise eksik ceza tayininden bozdu. Daire, Harlar'ın, "suçun yardımcısı" değil "faili" olduğuna karar verdi.

Yerel Mahkeme, Harlar'a 8 yıl hapis cezası vermiş, fiil tam olarak gerçekleşmediği için cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar hakkındaki beraat kararları da onandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Kararın açıklandığı 21 Ocak 2015'teki davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak, 13 yıl hapis verilmiş, iyi hal nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis verilirken, iyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yıl hapis cezası ise altıda bir oranında uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etmişti.

SAVCI VE AİLE TEMYİZ ETMİŞTİ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etmişti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyiz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuştu.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek aynı kararı vermiş, dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 saat önce
    Polisimizin yanındayız, bölücülerin karşısında.
  • Misafir 2 saat önce
    polisimiz sucsuz insan mi öldürmüş yani???
  • Misafir 3 saat önce
    Demek ki kanunlar sadece vatandaşlar için değil polislerin de uyması için varmış.
  • Misafir 3 saat önce
    allahım sana şükürler olsun.. caniler cezalandırıldı.. umarım bu ve benzeri polis cinayetlerini artık görmeyiz yaşamayız...
  • Misafir 3 saat önce
    vatan severleri içeri atıp on yıl yatmalarına sebep olan savcıları kınıyorum. bunun yerine vatan hainlerini 2 ayda tahliye eden yargıda allah katından davacıyım.
  • Misafir 3 saat önce
    az bile polisin işi insanarı korumak öldürnek değil
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