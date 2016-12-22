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Bir kişi kayınbiraderinin parasını çalmak için hırsızlarla anlaştı

Büyükçekmece'de bir kişi, kayınbiraderinin sattığı kafesinden kalan 560 bin TL'yi kurduğu Whatsapp grubunda öğrenip, hırsızlarla anlaşarak çaldırttı

22 Aralık 2016 Perşembe, 11:47:33 Güncelleme: 11:55:00

İstanbul'da yaşayan Nevruz U.(43), eşinin kardeşleri ile kurduğu Whatsapp grubunda, kayınbiraderin kasada sakladığı yüklü miktarda para olduğunu öğrendi. Hırsızlarla paranın yarısını almak şartıyla anlaşaran Nevruz U., kayınbiraderine ait olan 560 bin TL parayı çaldırttı. Parayı çalan hırsızlar, paranın yarısı yerine, enişteyi tehdit ederek 20 bin verdiler.

Büyükçekmece'de 9 Kasım'da alışveriş için dışarı çıkan Y.O. adlı kadın, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evine döndüğünde, şok geçirdi. Evin kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, ağabeyine ait 560 bin TL para bulunan kasayı çalıp gitmişlerdi. Y.O. olayı hemen polise haber verdi. Polise ifade veren Y.O., "Kemal ağabeyim, işlettiği kafesini 560 bin liraya satmıştı. Bizim site güvenli diye parayı kasaya koyarak bizim eve bırakmıştı. Bu paradan ben ve kocam, ağabeyim ile eşi ve evli olan kız kardeşim H.U.'nun haberi vardı. Kızkardeşimin eşi Nevruz'un haberi yoktu" dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Elde edilen görüntülerde 3 hırsızın şifreli olan sitenin kapısını açarak girdikleri görüldü. Şifreyi kullanarak içeri giren hırsızlar, daha sonra çaldıkları kasayla kaçarken görüntülendi. Polise göre, hırsızlara şifreyi veren bir tanıdık isim vardı. Kimlikleri tespit edilen hırsızlar Remzi Y. (29), Taner Y.(31) ve Ramazan K.(33) mercek altına alındı.

ŞOK BAĞLANTI ÇIKTI

Bir çok hırsızlık suçundan polise geliş kayıtları olduklarını tespit edilen hırsızlarla bağlantılı kişinin, aile içinde paradan haberi olmadığı düşünülen ikinci enişte Nevruz U. olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından düzenlenen operasyonda enişte Nevruz U. ile birlikte 3 hırsız gözaltına alındı.

ENİŞTE KAYINBİRADERİN PARASINI ÇALDIRTMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin olayı nasıl gerçekleştirdikleri de belirlendi. Polisin elde ettiği bilgilere göre, enişte Nevruz U., eşi H.U.'nun cep telefonunu kontrol ederken, 3 kardeşin Whatsapp yazışmaları ile karşılaştı. 3 kardeşin kurduğu Whatsapp grubundan, Y.O. adlı abla, kız kardeşi H.U.'ya ağabeyinin 560 bin TL'sinin kendi evinde olduğunu söylediği yazışmaları gördü. Paranın varlığından böylece haberdar olan enişte, parayı çalmak için hırsız buldu. Hırsızlarla paranın yarısını almak şartıyla anlaşan enişte, evi takip ederek, baldızının evden çıktığı günü tespit etti. Evde kimsenin olmadığını hırsızlara söyleyen enişte, ayrıca sitenin kapısının şifresini de verdi.

ENİŞTE 20 BİN ALDI

Plana göre eve giden hırsızlar kasayı alarak kaçtı. Daha sonra hırsızlarla buluşan enişte payını istedi. Hırsızlar paranın yarısı yerine enişte Nevruz U.'ya 20 bin vererek "Bu kadar sana yeter. Git yoksa sana gerekeni yaparız" dediler.

KENDİSİNE MERCEDES ALMIŞ

Gözaltına alınan hırsızların elebaşı Remzi Y.'nin kullandığı Mercedes marka araca el konuldu. Yapılan incelemede, Remzi Y.'nin 200 bin liralık lüks aracı çaldığı parayla aldığı belirlendi. Soruşturmanın ardından enişte ile birlikte 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU / İSTANBUL

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