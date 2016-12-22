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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı kar topu oynadı, kızakla kaydı

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:36:38 DHA

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    Sinop'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 111 köyün yolu ulaşıma kapandı. Boyabat İlçesi'nde ise çocuklar, kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. 

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    Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da çocuklarla birlikte kızakla kaydı.

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    Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ayancık İlçesi'nde 39, Gerze'de 11, Erfelek'te 9, Boyabat'ta 13, Durağan'da 6, Dikmen'de 25, Saraydüzü İlçesinde 7 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı. 

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