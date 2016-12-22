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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 228 hedef baskı altında, 160 DEAŞ'lı öldürüldü

TSK , Fırat Kalkanı Harekatı'nın 121. gününde 228 DEAŞ terör örgütü hedefinin baskı altına alındığını, 160 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:44:29 Güncelleme: 15:52:00 DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 121. gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığını, düzenlenen hava harekatında el Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedefin imha edildiğini ve toplamda 160 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. DEAŞ'a ait silahlı aracın imha edilme anı insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 121. gününe ilişkin yapılan açıklama şöyle; "Dün akşam saatlerinden bugün 22 Aralık 2016 günü saat 15.00'a kadar meydana gelen gelişmeler: Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kuşatılmış olan Bab meskûn mahallini, DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerden temizlemek ve kontrol altına almak maksadıyla, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğinde ileri harekâta devam edilmektedir.Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 2 kahraman silah arkadaşımız ve 5 Muhalif şehit olmuş, 38 Muhalif ise yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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