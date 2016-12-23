TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi. Buldan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.
Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.
Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi.
Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu. Buldan, Twitter'dan "Gözaltına alındım" dedi.
— Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 23, 2016
Pervin Buldan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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