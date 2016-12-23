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Pervin Buldan, HDP
GÜNDEM

HDP'li Pervin Buldan serbest bırakıldı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Buldan'ın, Iğdır'da hakkında görülen dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdiği öğrenildi

23 Aralık 2016 Cuma, 09:17:13 Güncelleme: 10:42:16

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi. Buldan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi.

Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu. Buldan, Twitter'dan "Gözaltına alındım" dedi. 

Pervin Buldan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 11 dakika önce
    OLALA MÜKEMMEL BİR HABER
  • Misafir 27 dakika önce
    nihayet
  • Misafir 30 dakika önce
    HARİKAAAAA, MÜKEMMEL, SÜPER, HOŞ, İYİ HABER TÜM GÜZEL DUYGULARLA
  • Misafir 36 dakika önce
    ohhhhh
  • Misafir 46 dakika önce
    SÜPERRRRR
  • Misafir 49 dakika önce
    Bana böyle haberlerle gelin işte..
  • Misafir 55 dakika önce
    ne kadar gecikmiş bir karar
  • Misafir 55 dakika önce
    bu sabah duyduğum en güzel haber
  • Misafir 56 dakika önce
    bu sabah duyduğum en güzel haber
  • Misafir 1 saat önce
    Sizler vatan hainleri, Bu ülkeye layık insanlar değilsiniz. Sizin yeriniz bu ülke değil.
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