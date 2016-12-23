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Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti

23 Aralık 2016 Cuma, 12:17:21 DHA

İstanbul'a 80 yıl hizmet ettikten sonra altındaki bir lokantada başlayan yangın sonucu ağır hasar meydana gelen, onarıldıktan sonra Ayvansaray-Hasköy arasında çekilen Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı

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    Haliç'teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarıldı. 

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    Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

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    1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

    16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti.

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