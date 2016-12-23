Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti

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Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.