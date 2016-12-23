Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 bütçesini onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6767 sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6767 Sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nun Cumhurbaşkanı Erdoğantarafından, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.