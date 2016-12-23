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Tekirdağ Cinsel istismar
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Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Tekirdağ'da 14 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı

23 Aralık 2016 Cuma, 21:28:01 Güncelleme: 21:33:58 AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 14 yaşındaki kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki E.T, karşı dairede oturan dedesi H.T. tarafından defalarca taciz edildiğini ailesine anlattı.

Ailesinin polise yaptığı şikayet üzerine H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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