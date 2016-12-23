Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 14 yaşındaki kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki E.T, karşı dairede oturan dedesi H.T. tarafından defalarca taciz edildiğini ailesine anlattı.

Ailesinin polise yaptığı şikayet üzerine H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.