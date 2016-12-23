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Terör örgütüne 15 milyon dolar haraç toplayan 7 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya 15 milyon dolar haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı

23 Aralık 2016 Cuma, 23:06:08 Güncelleme: 23:07:35 AA

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya 15 milyon dolar haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi de serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve ikametlerinde bulunmayan firari 2 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

OLAY

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "İş adamlarından tehdit ve şantaj amacıyla terör örgütünce yazılan ve 'pusula' olarak tabir edilen notları ulaştırdıkları, örgüte eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları, güvenlik güçlerinin faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları, gerçekleştirecek eylemlere keşif yaptıkları" şüphesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 kişi hakkında jandarma ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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