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Terör mağduru
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Terör mağduru anne babalara da istihdam hakkı

Terör mağdurlarının eşi ya da çocukları yoksa, anne-babası kamu kurumlarında istihdam edilebilecek. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yer aldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 04:01:54 Güncelleme: 04:09:16

Terör eylemleri dolayısıyla engelli hale gelenlerle hayatını kaybedenler için sağlanan istihdam hakkından, anne- babaları da yararlanacak. Terör mağdurlarının eşi ya da çocukları yoksa, anne-babası kamu kurumlarında istihdam edilebilecek. Terörle mücadele kapsamında sağlanan istihdamda, 45 yaş şartı da esnetildi. Eğer ailede 45 yaşından küçük biri yoksa, daha büyük kişilerin istihdam edilmesine olanak sağlandı.

KAMUDA ÇALIŞABİLECEKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, terör eyleminin ortaya çıkarılması, terörün etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale gelenlerin kendisi, eşi ya da çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de istihdam edilebilecek. Bu şekilde yaşamını yitirmiş olanların anne-babaları için de aynı hak sağlanacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin anne-babası da bu kapsamda kamuda istihdam edilebilecek. İstihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, yaş şartı aranmaksızın eş veya çocuklardan biri ile anne, baba veya kardeşlerden biri bu hakkı kullanabilecek.

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