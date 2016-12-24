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Süleyman Şimşek
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Antalya'da balık avı ölümle bitti

Antalya'da şişme botla balık avlayan 32 yaşındaki Süleyman Şimşek'in botu delindi. Şimşek, boğularak can verdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 08:10:03 Güncelleme: 08:12:11 DHA

Antalya'da şişme botla balık avlamak için denize açılan 32 yaşındaki Süleyman Şimşek, botun delinmesi sonucu boğularak öldü.

Olay, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. Balık tutmak için oltasıyla denize açılan Süleyman Şimşek'in botu bilinmeyen bir nedenle bir anda delindi. Su almaya başlayan botla kıyıya ulaşmaya çalışan Şimşek, uzun süre dalgalarla mücadele etti. Şimşek, kıyıya yakın dubalara kadar gelmeyi başardı ancak burada boğularak öldü.



Yat Limanı'nda çalışan ve balık avına çıkan Mesut Akar, botun üzerinde hareketsiz yatan Şimşek'i görünce yardım etmek istedi. Kendi botuna aldığı Şimşek'e bir süre kalp masajı yapıp suni solunum desteği veren Akar, sağlık ve polis ekiplerinden de yardım istedi. Sevk edilen deniz polisi Akar ve Şimşek'i delinen botla birlikte kıyıya çıkardı.

Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekipleri Şimşek'in öldüğünü belirleyip rapor tuttu. Şimşek'in de kendisi gibi limanda çalıştığını belirten Akar, "Açıkta tümsek gibi şamandıra vardı. Fark edip yanına gittiğimde botu patlamış üzerine kapaklanmış halde buldum. Çıkardığımda her yerinden su geliyordu. Suni teneffüs yaptım ama ölmüştü. Ben de balık tutmaya çıkmıştım kendisine denk geldim. Tanıyorum zaten kendisini o da benim gibi limanda çalışıyordu" dedi. Soruşturma sürdürülüyor,

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