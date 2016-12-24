15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Aralık Cumartesi günü raporu.

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15 TEMMUZ'DA SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA DENİZE AÇILAN DARBECİ YÜZBAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 11 eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yargılandığı davada 8 tutuklu sanıktan 4'ü tahliye edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlanan, geç saatlere kadar süren duruşmaya darbe girişimi öncesinde "TCSG-86" gemisinde görevli olan eski subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 8'i tutuklu 11 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu.

Sanıklardan eski TCSG-86 Gemisi Komutanı Yüzbaşı Oskay Masatcı, savunmasında, 15 Temmuz gecesi WhatsApp mesaj grubundan bütün bot komutanlarına hitaben personeli gemilere toplaması yönünde emir verildiğini ve kanuna uygun emirleri uyguladığını öne sürdü.

Darbe girişimi gecesi eşiyle dizi izlediğini iddia eden Masatcı, şöyle konuştu:

"Olay gecesi 23.50 sıralarında Amasra Grup Komutanlığı bağlıları olarak, grup komutanımızın içinde bulunduğu WhatssApp mesaj grubuna, bot komutanlarına hitaben, personeli gemilere toplamaları yönünde emir verildi. Ben de bunun üzerine ikinci komutanımı arayarak personelin gemide toplanması emrini verdim. Amasra Grup Komutanlığı Harekat Merkezinde görevli bir astsubay tarafından grup komutanımızın emri olan liman önünde devriye alınması, olağan dışı hareketlilik olması, tekne giriş ve çıkışı, şehirde olan bitenler hakkında rapor vermemiz emredildi.

Ayrıntılı emirlerin daha sonra verileceği söylendi. Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu biliyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına böyle bir görevin verilmiş olabileceğini, denize kıyısı olan şehirlerde birtakım hareketlenmelerin denizden daha iyi gözlenebileceğini, aynı zamanda birlik emniyetinin de liman dışı seyir halinde daha iyi sağlanabileceğini düşündüğümden emri uyguladım."

"Askerlik görevim boyunca verilen emri sorgulamamayı öğrendim." diyen Masatcı, aldığı emir görev alanıyla ilgili olduğu için sorgulamadığını savundu.

Masatcı, "Başka bir yere gitmem istenseydi zaten bunu kabul etmezdim. Hareket ettiğimizde gözcülük görevi yapan personele olağan dışı bir durum olursa haber vermelerini söyledim. Limanın 3-4 kilometre açığında denizde 10 kere gidip gelmişizdir. Seyir yaptığımız süre içinde limana giriş ya da çıkış yapmak isteyen olmadı." ifadelerini kullandı.

- "Limanlarına dönülmesi yönünde emir verildi"

Darbe girişimi gecesi 01.30 sıralarında gemideki mesajlaşma sistemine, Ankara Sahil Güvenlik Komutanlığından "sıkıyönetim direktifi" adı altında yazılı emir geldiğini anlatan Masatcı, şunları kaydetti:

"O ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Emrin bizi suça sürükleyebileceğini, darbe girişimini gerçekleştirenlerin yanında olmuş gibi gösterilebileceğini, limanı kapatmak gibi şeyler yapmanın sıkıntılı olabileceğini, limana giderek emniyeti almanın mantıklı olabileceğini düşündüm. Bu sırada emniyetten deniz polisiyle de irtibatta olduk. Limana dönüş yaptığım 02.00 sıralarında bütün komutanlara konuş bulunan limanlara dönülmesi yönünde emir verildi.

Aynı zamanda Amasra Grup Komutanlığı Harekat Merkezi, botların limanlara dönmesi emrini tekrarladı. Saat 02.20 gibi limana giriş yaptık."

"Gürültü amaçlı atış yapın" talimatı

Masatcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Limana yanaştıktan sonra Ankara'dan bir binbaşı, görev telefonundan arayarak, 'Cephanenin yüzde 10'unu kullanarak gürültü maksatlı atış yap.' diye söyledi. Kendisinin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Bana, Sahil Güvenlik Komutanlığında vardiyada görevli olduğunu söyleyerek, bu atışı yapmamı emretti. Bir şey söylemeden telefonu kapattım. Bu görüşmeden sonra grup komutanımızı arayarak bilgi verdim. Bize, Ankara'dan bazı rütbelilerin, çeşitli bot komutanlarının aradığı ve bu emirlere kesinlikle uyulmaması gerektiği söylendi. Daha sonra istirahate çekildim. Personelime silah veya cephane dağıtmadım.

Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sadece amirimden bana verilen yasal emirleri uyguladım. Yasa dışı gelen hiçbir emre işlem yapmadım."

Tutuksuz sanıklardan Özcan Kazlı da etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.

Kazlı, 2006 yılında duygusal ve manevi açıdan çöküntü yaşadığını ve o dönemde iyi niyetli olduğunu bildiği insanlarla tanıştığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Bu insanlar o dönemde 'cemaat' diye bildiğim yapıya mensup insanlardı. O dönemde Gölcük'te görev yaptığım sırada devrem Bekir Çıtlak ile görevdeydik. Birlikte ev tutmuştuk. Ben ve Bekir, bu yapıya mensup insanlarla tanıştık ve sohbet toplantılarına katıldık. 2009'da İstanbul'a tayin olduk. Tayin olduktan sonra evlilik yaptım. 2013'te 'TCSG-86' gemisine tayin oldum. Aynı yıl Bekir Çıtlak da Zonguldak'ın Ereğli ilçesine tayin oldu. Gemimiz 2015'te Zonguldak Limanı'na konuşlandı. Zonguldak'ta olduğum süre içinde adının 'Mehmet Başören' olduğunu bildiğim kişiyle görüşmelerimiz oldu. 17/25 Aralık operasyonlarından sonra Bekir ile bunlara karşı bir mesafe koymamız gerektiğini düşündük.

2014'te Mehmet Başören, bize 'ByLock' isminde bir program kullandığını ve kullanırken sorun yaşamadığını söyledi. Bize de bunu kullanmamızı tavsiye etti. Önce Google Store'den bu programı indirdi ancak çalıştıramadık. Bende çalışmayınca Bekir'in telefonuna indirdi, onunkinde sorunsuz çalışmaya başladı. Bunların zararlı bir örgüt olduğunu anlamıştım ancak bana veya aileme zarar geleceği korkusuyla kimseye anlatamadım. Bu durumu Bekir ile konuşabildim. Eşim bu yapıyla irtibatım olduğunu bilmez. Bunları anlatacak güvenli bir merci bulamadım."

Mahkeme heyeti, yaklaşık 16 saat süren duruşmada tutuklu sanıklardan Özkan Beyaz, Engin Bahtiyar, Haşim Koyuncu ve Burak Kılıç'ın, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

Oğuzhan Özhan, Görkem Özdem, Oskay Masatcı ve Samet Battal'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ağustos'ta "TCSG-86" gemisinde görevli askeri personele yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

ESKİŞEHİR'DE 1 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyonda, soruşturma çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan Hava Astsubay M.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbula gönderildi. (AA)

NEVŞEHİR'DE 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan öğretmen S.D. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. (IHA)

ADIYAMAN'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 10 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 2si tutuklandı, 8i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 şüphelinin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarından tutuklu rütbeli askerlerin "etkin pişmanlık" sonucu verdiği bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14 rütbeli asker ve 6 sözde abi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnakta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin söz konusu şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. (AA)



KOCAELİ'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 12 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 56'sı gözaltına alınmıştı. (AA)

ÖĞRENCİ YURTLARINA YÖNELİK SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 26 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yurtlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Aralık'ta gözaltına alınan FETÖ ile bağlantısı bulunan öğrenci yurtlarının yöneticileri, çalışanları ve bu yurtların bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kadrosu ve kurucu temsilcilerinden oluşan 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, serbest bıraktığı 9 şüpheli için hakimlikten adli kontrol talep etti.

Tutuklanması istenen 17 şüpheliden 12'si hakimlik sorgularının ardından tutuklanırken, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın serbest bıraktığı 9 kişiye de adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Böylece adli kontrolle bırakılanların toplam sayısı 14 oldu.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ ile bağlantısı bulunan öğrenci yurtlarının yöneticileri, çalışanları ve bu yurtların bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kadrosu ve kurucu temsilcilerine yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 68'i gözaltına alınmış, bunlardan 9'u daha önce tutuklanmış, diğerleriyle adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin, 667 sayılı KHK ile FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenerek kapatılan Ankara'daki 29 özel öğrenci yurdunun kurucuları, yöneticileri ve bağlı bulundukları şirketlerin ortakları oldukları tespit edilmişti.

Şüphelilerden, 70'inin telefonunda FETÖ mensuplarının kullandığı "ByLock" programının yüklü olduğu kaydedilmişti. (AA)

TRABZON'UN MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyonunda Trabzon, Malatya, Manisa ve Ankara'da belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce Hazine Müsteşarlığında çalışan 5 kişi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan 5i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kanun hükmünde kararname ile kurumdan ihraç edildiği belirtildi. Geçmişte daire başkanlığı ve uzman kadrosunda bulunanların da arasında yer aldığı şüphelilerin cep telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" programının yüklü olduğu kaydedildi.

Öte yandan, KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir polis memuru da, polis eşliğinde getirildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Muğlada yakalandığı bildirildi. (AA)

TRABZON'DA 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Akçaabat ilçe yapılanmasına yönelik operasyonunda Trabzon, Ordu, İstanbul ve Samsunda belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, gözaltına alınanlar arasında bazı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlilerinin yanı sıra memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu öğrenildi. (AA)