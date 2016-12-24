Düzce'de bir kişi intihar etti

Düzce'de 55 yaşındaki E.A, evinin tavan arasında kendisini iple asarak yaşamına son verdi. A'nın iki kardeşinin de daha önce kendisi gibi intihar ettiği ortaya çıktı.



Şehit Murat Demir Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası E.A'dan 2 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu. Dün akşam evin tavan arasını kontrol eden yakınları, E.A'yı ipte asılı buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde A'nın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra A.nın cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



A'nın kardeşi 47 yaşındaki M.A'nın da geçen yıl 4 Aralık'ta ağabeyi gibi aynı yerde iple kendisini asarak, diğer kardeşi A.A'nın ise 2013 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde içerek yaşamlarına son verdiği öğrenildi.

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