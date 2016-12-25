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Binali Yıldırım'ın ailesinden Halepli çocuklara yardım

Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 TIR dolusu süt ve gıda yardımı İdlib'e ulaştı

25 Aralık 2016 Pazar, 10:25:32 Güncelleme: 11:08:28 AA

Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi tarafından Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda yardımı İdlib'e ulaştı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkati çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti.

Suriye rejiminin saldırıları sonucu Halep'ten tahliye edilen ve İdlib'deki yetimhanelere yerleştirilen çocuklara süt ve gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay'a bağışlandı.

Yıldırım ailesi adına hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Şubesi aracılığıyla İdlib'e ulaştırıldı.

Çocuklar için özel hazırlanan yardım tırlarından sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı.

İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Dağıtımın, yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi.

Yıldırım ailesinin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 11:16
    sağ elin verdiğini sol el bilmesin
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