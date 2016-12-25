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erzurum, kar, hava durumu
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Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi, 3 otomobili hurdaya çevirdi

Erzurum'da çatıda biriken karlar araçların üzerine düştü. 3 araç hurdaya dönerken ölen ya da yaralanan olmadı

25 Aralık 2016 Pazar, 16:18:33 Güncelleme: 16:29:43 DHA

Erzurum'da, çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Otomobillerde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

ERZURUM'DA HAVA DURUMU

Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Palandöken İlçesinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatısında biriken karlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erimeye başladı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, büyük bir gürültü ile park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi. Otomobillerin içinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

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