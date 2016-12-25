Öğrenciler ve veliler yakında başlayacak olan sömestr tatilini (ara karne, şubat tatili) bekliyor. Veliler ve öğrenciler 15 tatili değerlendirmek için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Şubat tatili (sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamış ve öğrenciler yaklaşık 4 aydır okullarında eğitimlerini alıyordu.
MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 20 Ocak 2017 Cuma gününün sonunda tatile girecek ve öğrenciler 15 günlük süreçte doyasıya tatil yapabilecekler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
15 günlük şubat tatilinin ardından öğrenciler yeniden okul için hazırlıklarına başlayacak ve ikinci dönemin ders zilini bekleyecekler. MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 6 Şubat 2017 Pazartesi günü yeniden açılacak ve 9 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim aralıksız devam edecek.
2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
|
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
|
SÜRE
|
AY
|
GÜN
|
YILBAŞI
|
1. GÜN
|
01 OCAK
|
PAZAR
|
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|
1 GÜN
|
23 NİSAN
|
PAZAR
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|PAZARTESİ
|
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|
1 GÜN
|
19 MAYIS
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|
1/2 GÜN
|
24 HAZİRAN
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
25 HAZİRAN
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
26 HAZİRAN
|
PAZARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
27 HAZİRAN
|
SALI
|
ZAFER BAYRAMI
|
1 GÜN
|
30 AĞUSTOS
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI AREFESi
|
1/2 GÜN
|
31 AĞUSTOS
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
01 EYLÜL
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
02 EYLÜL
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
03 EYLÜL
|
PAZAR
|
KURBAN BAYRAMI
|
4. GÜN
|
04 EYLÜL
|
PAZARTESİ
|
CUMHURİYET BAYRAMI
|
1,5 GÜN
|
28 EKİM
29 EKİM
|
CUMARTESİ
PAZAR
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;
- Akraba ziyaretleri
- Sosyal aktiviteler
- Yaşlı ve hasta ziyaretleri
- Spor ve kültürel faaliyetler
- Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek
- Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak
- Konu tekrarı yapmak
- İkinci döneme hazırlık
- Yeni arkadaşlıklar edinmek