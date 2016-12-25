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Okullar ne zaman tatil olacak
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Okullar ne zaman tatil olacak?

Veliler ve öğrenciler 15 tatili değerlendirmek için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Şubat tatili (sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...

25 Aralık 2016 Pazar, 16:28:58 Güncelleme: 16:41:01

Öğrenciler ve veliler yakında başlayacak olan sömestr tatilini (ara karne, şubat tatili) bekliyor. Veliler ve öğrenciler 15 tatili değerlendirmek için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Şubat tatili (sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamış ve öğrenciler yaklaşık 4 aydır okullarında eğitimlerini alıyordu.

MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 20 Ocak 2017 Cuma gününün sonunda tatile girecek ve öğrenciler 15 günlük süreçte doyasıya tatil yapabilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 günlük şubat tatilinin ardından öğrenciler yeniden okul için hazırlıklarına başlayacak ve ikinci dönemin ders zilini bekleyecekler. MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 6 Şubat 2017 Pazartesi günü yeniden açılacak ve 9 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim aralıksız devam edecek.

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
PAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
PAZAR
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS PAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
24 HAZİRAN
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
25 HAZİRAN
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
26 HAZİRAN
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
27 HAZİRAN
SALI
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
31 AĞUSTOS
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
01 EYLÜL
CUMA
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
02 EYLÜL
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
03 EYLÜL
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
04 EYLÜL
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
CUMARTESİ
PAZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

- Akraba ziyaretleri

- Sosyal aktiviteler

- Yaşlı ve hasta ziyaretleri

- Spor ve kültürel faaliyetler

- Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

- Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

- Konu tekrarı yapmak

- İkinci döneme hazırlık

- Yeni arkadaşlıklar edinmek

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