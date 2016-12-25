Öğrenciler ve veliler yakında başlayacak olan sömestr tatilini (ara karne, şubat tatili) bekliyor. Veliler ve öğrenciler 15 tatili değerlendirmek için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Şubat tatili (sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamış ve öğrenciler yaklaşık 4 aydır okullarında eğitimlerini alıyordu.

MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 20 Ocak 2017 Cuma gününün sonunda tatile girecek ve öğrenciler 15 günlük süreçte doyasıya tatil yapabilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 günlük şubat tatilinin ardından öğrenciler yeniden okul için hazırlıklarına başlayacak ve ikinci dönemin ders zilini bekleyecekler. MEB'in yıllık eğitim takvimine göre de okullar 6 Şubat 2017 Pazartesi günü yeniden açılacak ve 9 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim aralıksız devam edecek.

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PAZAR EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS PAZARTESİ ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 24 HAZİRAN CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 25 HAZİRAN PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 26 HAZİRAN PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 27 HAZİRAN SALI ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 31 AĞUSTOS PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 01 EYLÜL CUMA KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 02 EYLÜL CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 03 EYLÜL PAZAR KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 04 EYLÜL PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM CUMARTESİ PAZAR ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir; - Akraba ziyaretleri - Sosyal aktiviteler - Yaşlı ve hasta ziyaretleri - Spor ve kültürel faaliyetler - Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek - Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak - Konu tekrarı yapmak - İkinci döneme hazırlık - Yeni arkadaşlıklar edinmek