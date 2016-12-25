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Fethiye Melek
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Fethiye'de sahil kenarında yeni doğmuş bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında bulunan yeni doğmuş bebeğe hastane çalışanları 'Melek' ismini verdi

25 Aralık 2016 Pazar, 18:33:36 Güncelleme: 18:38:32 AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında battaniyeye sarılmış halde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, battaniyeye sarılmış haldeki bebeği fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinden alınan yeni doğmuş kız bebek, Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Isı ve sıvı kaybı ile hastaneye getirilen bebeğin 2,5 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Hemşirelerin "Melek" ismini verdiği ve yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaptığı açıklamada, bebeği sahil kenarına bırakan kişi veya kişilerin bulunması için polisin araştırmasını sürdürdüğünü söyledi.

Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından bebeğin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edileceğini dile getirdi.

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