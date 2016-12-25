26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Hurdaya dönen araçta burnu bile kanamadı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlantma direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

25 Aralık 2016 Pazar, 19:26:39 Güncelleme: 19:30:45 İHA

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kazada sürücü araçtan burnu kanamadan çıktı.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Zeynel T. yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak karayolunun orta refüjüne çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

Hızı kesilmeyen otomobil yaklaşık 50 metre savrularak ancak durabildi. Önlerinde seyir halinde olan otomobilin kaza yaptığı gören İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM), sürücüye yardım etti. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Sürücü, kaza yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kısa süre karayolu üzerinde güvenlik önlemi alan KOM ekipleri, görevlerini trafik ekiplerine teslim etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bursa'da şüpheli paket paniği
GÜNDEM

Şüpheli çanta büyük panik yarattı
Bursa'da gizli ilişkiden doğan bebeği öldürenler için istenen ceza belli oldu
GÜNDEM

Caniler! Donarak öldü sanılan bebek bakın nasıl ...
Bursa'da 3 çocuk uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM

Polis üstünü ararken babası arayınca...
Taksicilerden şehit ailesine taziye ziyareti
GÜNDEM

Taksicilerden şehit ailesine taziye ziyareti

Reklam tabelasına bağlanan köpek öldü
GÜNDEM

Vatandaşlar seferber oldu ama
Bursa'da sığırcıkların "dansı"
GÜNDEM

'Osmanlı Payitahtı'nda hayran bırakan görüntüler
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı
GÜNDEM

1.5 MİLYON ÜNİVERSİTELİYİ İLGİLENDİREN HABER
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
GÜNDEM

RUS ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HABERLERE YAYIN YASAĞI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"