26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir binanın altıncı katında cam silen 17 yaşındaki İpek, dengesini kaybederek zemine düştü ve yaşımını yitirdi

25 Aralık 2016 Pazar, 19:37:10 Güncelleme: 19:38:40 DHA

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, 6'ncı katta cam silerken dengesini kaybederek zemine düşen 17 yaşındaki İpek Atilla yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan İpek Atilla oturduğu 6'ncı kattaki evlerinin camını silmek için pencereye çıktı. Cam silerken dengesini kaybeden Atilla zemine düştü ve ağır yaralandı.

Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İpek Atilla'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Suriyelilerin işlettiği lokantadan çıkanlar şoke etti
GÜNDEM

Lokantadan kedi eti çıktı!
Şanlıurfa'da bunalıma giren asker intihara kalkıştı
GÜNDEM

Bunalıma giren asker intihara kalkıştı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
GÜNDEM

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
Şanlıurfa'da 500 av tüfeği ele geçirildi
GÜNDEM

Tarla ortasındaki barakadan cephanelik çıktı
Şanlıurfa'da kuduz alarmı
GÜNDEM

Şanlıurfa'da kuduz alarmı
Şanlıurfa'da 50 kilo patlayıcı yakalandı
GÜNDEM

50 kilo patlayıcı yakalandı
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı
GÜNDEM

1.5 MİLYON ÜNİVERSİTELİYİ İLGİLENDİREN HABER
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
GÜNDEM

RUS ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HABERLERE YAYIN YASAĞI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"